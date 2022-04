Bayern müssen sich Barca beugen: "Der Berg wurde ein Everest"

„Wir haben schlecht angefangen. So wurde der Berg, der zu besteigen war, ein Everest“, sagte Trainer Andrea Trinchieri nach dem 66:75 (31:49) in eigener Halle gegen den FC Barcelona. Im Viertelfinale der EuroLeague steht es damit 1:2, schon am Freitag (20.45 Uhr) droht in der Best-of-five-Serie das Aus.