Gegen Barca: Bayern brauchen „Top-Top-Top-Leistung“

Am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) fordern die Münchner die Katalanen in der EuroLeague im dritten Viertelfinale, nach dem jüngsten Coup in Barcelona steht es 1:1, es winkt in eigener Halle sogar ein Matchball in der Best-of-five-Serie für den Bundesligisten, den wiederholt Corona- und Verletzungssorgen plagten.