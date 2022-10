EuroLeague: Bayern verpassen Revanche gegen Barcelona

In einer Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri dem spanischen Topteam FC Barcelona mit 73:84 (34:37). Mit drei Niederlagen aus drei Spielen stehen die makellos in die Bundesliga gestarteten Münchner am Ende der EuroLeague-Tabelle. (Service: Ergebnisse der EuroLeague)