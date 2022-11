EuroLeague: Alba Berlin verliert gegen Zalgiris Kaunas

Trotz eines starken Starts hat der deutsche Basketballmeister Alba Berlin in der EuroLeague die dritte Niederlage in Serie kassiert. Beim litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas unterlag die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez am Freitagabend nach einem Einbruch in der Schlussphase 81:88 (44:32) und hat nun eine 3:3-Bilanz.