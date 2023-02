Dank Lo: Alba stoppt Niederlagenserie in Euro League

Bundesliga-Spitzenreiter ALBA Berlin hat seine wochenlange Talfahrt in der EuroLeague gestoppt.

Nach sechs Niederlagen in Serie gewann der deutsche Basketball-Meister beim serbischen Pokalsieger Roter Stern Belgrad am Freitagabend mit 87:72 (39:44) und sicherte sich den ersten Sieg in der europäischen Eliteliga seit Anfang Januar.