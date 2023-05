EuroLeague: Madrid gewinnt Skandal-Duell gegen Belgrad

Real Madrid hat in der Basketball-EuroLeague das hitzige Play-off-Aufeinandertreffen gegen Partizan Belgrad für sich entschieden.

Die Madrilenen gewannen das fünfte Spiel mit 98:94 (39:55) und feierten den entscheidenden dritten Erfolg in der Viertelfinalserie. Die Spanier stehen damit wie der FC Barcelona, Olympiakos Piräus und die AS Monaco im Final-Four-Turnier in Kaunas/Litauen (19. bis 21. Mai).