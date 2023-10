Bayern-Basketballer siegen beim Wiedersehen der Weltmeister

Bayern München ist beim Wiedersehen der Basketball-Weltmeister seiner Favoritenrolle gerecht geworden und mit einem Sieg in die neue EuroLeague-Saison gestartet. Der namhaft verstärkte Pokalsieger besiegte den deutschen Rivalen Alba Berlin am Donnerstagabend mit 80:68 (36:44). Bester Werfer war im Münchner BMW Park war Sylvain Francisco mit 17 Punkten.

Den Berliner, 16. in der abgelaufenen Spielzeit, befinden sich derweil nach den Abgängen von Weltmeister Maodo Lo sowie Ex-Kapitän Luke Sikma im Umbruch und dürften mit dem Play-off-Rennen oder gar dem Final Four im kommenden Jahr in eigener Halle (24. bis 26. Mai) kaum etwas zu tun haben.