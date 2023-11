EuroLeague: Bayern brechen gegen Roter Stern ein

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team um die Weltmeister Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey verlor in Serbien bei Roter Stern Belgrad knapp mit 68:74 (35:33) und verpasste den Anschluss an die Play-off-Ränge.