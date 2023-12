Basketball EuroLeague: Bayern setzt Ausrufezeichen

Der deutsche Basketball-Pokalsieger Bayern München hat in der EuroLeague nach zuletzt zwei Niederlagen ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team um die Weltmeister Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst gewann am Mittwoch mit 86:71 (50:41) gegen den zweimaligen Titelträger Anadolu Efes und Weltmeister-Kollege Justus Hollatz und schaffte damit den Anschluss an die Play-in-Plätze.