Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der EuroLeague die nächste Niederlage kassiert. Bei Roter Stern Belgrad verlor das Team um Weltmeister Johannes Thiemann am Donnerstag mit 71:85 (42:51). Bester Werfer der Berliner war Nationalspieler Louis Olinde mit 13 Punkten, Kapitän Thiemann kam auf zwölf. Es war derweil die zwölfte Pleite in der laufenden Saison, Alba steht somit weiterhin am Tabellenende.