EuroLeague: Bayern verliert bei Laso-Rückkehr

Basketball-Bundesligist Bayern München hat bei der emotionalen Rückkehr von Trainer Pablo Laso an dessen alte Wirkungsstätte den gewünschten Statement-Sieg verpasst. Bei Titelverteidiger Real Madrid verlor der deutsche Pokalsieger am Donnerstag in der EuroLeague mit 73:88 (37:42). Bester Werfer der Bayern war Weltmeister Isaac Bonga mit 15 Punkten.