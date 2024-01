EuroLeague: Bayern verlieren nach großem Kampf bei Fener

Basketball-Pokalsieger Bayern München hat im Kampf um einen Play-off-Platz in der EuroLeague einen weiteren Rückschlag kassiert. Die Münchner unterlagen am 21. Spieltag bei Fenerbahce Istanbul trotz einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Leistung 91:98 (81:81, 39:38) nach Verlängerung. Für die Bayern war es die vierte Niederlage in Europas Eliteklasse in Serie und die 13. Pleite in der laufenden Saison.