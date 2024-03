EuroLeague: Sabally mit Prag im Final Four

Nationalspielerin Nyara Sabally hat den tschechischen Basketballklub ZVVZ USK Prag gleich in ihrer ersten Saison ins Final Four der EuroLeague geführt. Das Team um die Topscorerin aus Berlin setzte sich im entscheidenden dritten Viertelfinalspiel mit 74:54 (34:25) gegen Beretta Famila Schio aus Italien durch und gewann die Serie 2:1.

Die Schwestern, die im Februar mit dem deutschen Nationalteam das Olympia-Ticket gelöst hatten, stehen auch in der WNBA unter Vertrag - gehen in der Spielpause der US-Profiliga aber für andere Klubs aufs Parkett. So spielte Satou (Dallas Wings) bis zuletzt für Shandong Shangao BC/China. Nyara (New York Liberty) unterschrieb im Vorjahr in Prag.