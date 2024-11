Basketball: „Er ist sehr detailverliebt!" So tickt Bayerns Erfolgscoach

Doch Herberts Ambitionen sind nicht kleiner geworden - im Gegenteil. Er will weitere Titel gewinnen. Wie der Kanadier tickt, zeigt ein Video, das Magenta Sport veröffentlicht hat. Darin ist unter anderem ein Ausschnitt einer Ansprache zu sehen, in der Herbert zu seinen Spielern sagt: „Die Vision, die ich für diese Mannschaft habe, ist, dass wir die Meisterschaft verteidigen und in der EuroLeague ins Final Four kommen. Okay?“