Alba gewinnt Kellerkrimi in der EuroLeague

ALBA Berlin hat einen spannenden Kellerkrimi in der EuroLeague für sich entschieden und die Rote Laterne des Tabellenletzten abgegeben. Das Team von Trainer Israel Gonzalez gewann das Duell bei Virtus Bologna am Mittwoch mit 90:88 (48:38) nach Verlängerung und landete damit am 13. Spieltag in der europäischen Basketball-Königsklasse seinen dritten Erfolg. Zugleich war es für den Hauptstadt-Klub der erste Auswärtserfolg auf internationalem Parkett in dieser Saison.