Basketball: Berlin verliert deutlich in Monaco

Alba Berlin hat in der EuroLeague wieder einmal die Grenzen aufgezeigt bekommen. Der deutsche Basketball-Vizemeister unterlag bei der AS Monaco 80:100 (37:55) und bleibt Vorletzter der 18er Liga. Zwei Tage zuvor hatte Alba das Kellerduell bei Virtus Bologna 90:88 nach Verlängerung gewonnen und den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert.

In Monaco lief das Team von Trainer Israel Gonzalez, das in der Bundesliga in dieser Saison bislang auch durch Verletzungssorgen hinter den Erwartungen zurückbleibt, früh einem Rückstand hinterher. Ein Sieg beim Spitzenteam der europäischen Königsklasse war nie in Reichweite. Yanni Wetzell und David McCormack (beide 16 Punkte) waren Albas erfolgreichste Werfer.