Erste Bayern-Pleite in neuer Arena

Bester Werfer der Münchner war Weltmeister Andi Obst mit 19 Punkten. Erst in den Schlussminuten zogen die Gäste im SAP Garden mit einem Zwölf-Punkte-Lauf davon, sicherten sich nach dem 94:79 in der Hinrunde auch im Rückspiel den Sieg und zogen in der Tabelle an Obst und Co. vorbei auf Rang fünf.