Wiedersehen in der EuroLeague: Sabally schlägt Fiebich

Im Oktober feierten Nyara Sabally und Leonie Fiebich in den USA den WNBA-Titel mit New York Liberty, jetzt standen sich die deutschen Basketballerinnen bei ihren EuroLeague-Debüts für neue Klubs auf dem Parkett gegenüber. Sabally schlug mit Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul am Mittwochabend Fiebich und Valencia BC 92:56 (44:26), durch den Sieg buchte die türkische Auswahl ihr Ticket für das Final Six.