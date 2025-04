"Bedrohung für langjährige Traditiion": Kritik an Plänen der NBA

In Europa regt sich Widerstand gegen die Absichten der NBA.

Die EuroLeague sieht die Expansionspläne der nordamerikanischen Profiliga NBA als „Bedrohung für die langjährige Tradition des europäischen Basketballs“, zeigt aber „Offenheit für einen Dialog“. Das teilte die europäische Königsklasse am Dienstag in einer Stellungnahme mit.

„Solche Projekte bergen die Gefahr, den Sport zu fragmentieren und Verwirrung zu stiften“, gab der Organisator ECA (EuroLeague Commercial Assets) nach einer Vorstandssitzung in Barcelona bekannt.

NBA plant Liga in Europa

Die NBA hatte am 27. März mitgeteilt, dass sie die Gründung einer Liga in Europa in Partnerschaft mit dem Weltverband FIBA prüfen werde. Im Jahr 2000 war es zur Abspaltung von der FIBA zur Gründung der EuroLeague gekommen.