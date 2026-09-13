Deutschland auf dem Weg zur Medaille?

Bei der Basketball-WM der Frauen steht am Sonntag das Spiel um Platz 3 an. Dabei trifft das deutsche Team auf den Verlierer des zweiten Halbfinals Spanien.

Nach dem verpassten Wunder im Halbfinale gegen Frankreich träumen die deutschen Basketballerinnen trotzdem von einem Platz auf dem Podium. Am Sonntag wartet nun im kleinen Finale Spanien auf das DBB-Team .

Für Deutschland heißt es neun Tage nach der bitteren Auftaktniederlage gegen die Spanierinnen (53:83) beim erneuten Duell ein besseres Gesicht zu zeigen. Es geht um Platz 3 und eine Bronzemedaille. Die Spanierinnen hatten im Halbfinale knapp mit 66:76 gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus den Vereinigten Staaten verloren. Trotz einer guten Performance, kritisierte Ex-Profi und MagentaTV-Experte Per Günther die spanische Mannschaft scharf.

Die DBB-Frauen haben zum ersten Mal bei einer WM die Chance auf eine Medaille Die DBB-Frauen haben zum ersten Mal bei einer WM die Chance auf eine Medaille © IMAGO/Beautiful Sports

Basketball-WM: So verfolgen Sie Deutschland – Spanien heute live

TV: ProSieben MAXX

ProSieben MAXX Stream: Joyn, MagentaSport

Joyn, MagentaSport Ticker:

Bei der Heim-WM verloren die deutschen Basketballerinnen im Halbfinale gegen Frankreich am Ende deutlich (64:86). Vor allem die Ballverluste machten dem DBB-Team zu schaffen. Bei MagentaTV beklagte Coach Olaf Lange den neuen Negativrekord bei einer WM: „24 Turnover. Allein die Zahl ist schon zu hoch. Aber vor allem, welche Turnover wir hatten, ist unnötig und die konnten wir uns nicht erlauben, um mitzuhalten. Bestimmt 12 Ballverluste waren völlig unnötig und der Schwachpunkt.“

Leonie Fiebich kommentierte den deutschen Aufschwung: „Deutschland ist kein Underdog mehr. Alle haben uns jetzt auf dem Visier. Mit uns ist nicht zu spaßen.“ Lange zeigte sich nach der Niederlage optimistisch für die Zukunft: „Unsere Entwicklung geht weiter bergauf. Wir kommen näher ran (an die Gegner; Anm. d. Red.). Wenn wir mehr Zeit zusammen haben über die nächsten Jahre, dann können wir auch irgendwann Frankreich schlagen.“