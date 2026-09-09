Dieser Hype ist völlig absurd

Ziyu Zhang ist eine der Attraktionen bei der Basketball-WM. Wegen ihrer Größe gibt es einen Hype um die Chinesin. Doch dieser hat längt absurde Züge angenommen.

Die Bilder von Caitlin Clark und Paige Bueckers gehen aktuell um die Welt – aber nicht etwa wegen der WNBA-Superstars, sondern wegen Ziyu Zhang. Um die 19 Jahre junge Chinesin ist bei der Frauen-WM der reinste Hype entstanden.

Und das hat einen ganz besonderen Grund: Zhang ist nach Angaben der FIBA 2,23 Meter groß und überragt den Großteil ihre Gegenspielerinnen deshalb meist um mindestens zwei Köpfe.

Caitlin Clark (1,83 Meter) im Duell mit Ziyu Zhang (2,23 Meter) Caitlin Clark (1,83 Meter) im Duell mit Ziyu Zhang (2,23 Meter) © IMAGO/Photo News

Die „Gigantin aus China“ ist ein Hauptthema der Basketball-WM

„Solch ein Basketballspiel habe ich noch nie in meinem Leben erlebt“, sagte Superstar Clark auf der Pressekonferenz nach dem Duell mit Zhang: „Ich habe noch nie gegen eine so große Frau gespielt. Sie stellte uns vor einige Herausforderungen.“

Aber nicht nur ihre Gegenspielerinnen zeigen sich bei der laufenden WM beeindruckt. Die junge Chinesin sorgt für Bewunderung und Staunen bei den Basketball-Fans in der Halle. Auch auf Social Media ist die „Gigantin aus China“, wie sie oft plump genannt wird, eines der Hauptthemen der Weltmeisterschaft.

Basketball-WM: Ist Zhang sogar die größte Frau der Welt?

Mit ihrer Größe von 2,23 m könnte die 19-Jährige übrigens sogar die größte Frau der Welt sein. Im Guinness Buch der Rekorde steht aktuell noch Rumeysa Gelgi mit 2,15 m als offiziell größte Frau der Welt.

Zhang ist also auf jeden Fall deutlich größer als die bisherige Rekordhalterin. Dass sie ihre Größe nutzt und auf der Weltbühne Basketball spielt, sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Allerdings nimmt der Hype rund um Zhang bei der WM fast bizarre Züge an.

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Ein Beispiel war der WM-Auftakt gegen die USA: Nach dem Spiel gab es trotz der zahlreichen Superstars, die auf dem Feld standen, nur ein Thema: die Größe der Chinesin. Selbst die berühmten Spielerinnen aus der WNBA wurden fast nur zu Zhang befragt.

Manchmal wirkt es bei der Weltmeisterschaft in Berlin fast so, als würde Zhang nicht als Sportlerin, sondern eher als Attraktion gesehen, nach dem Motto: Oh wow, schau mal, wie gigantisch sie ist.

Ziyu Zhang ist bei der Basketball-WM zur Attraktion geworden Ziyu Zhang ist bei der Basketball-WM zur Attraktion geworden © IMAGO/AAP

Über Basketball sprechen bei Zhang nur die Wenigsten

Über ihre sportlichen Fähigkeiten hört man dagegen selten etwas, obwohl diese durchaus ordentlich sind. Zhang verfügt über ein weiches Handgelenk, was sie mit neun von zehn getroffenen Freiwürfen gegen die USA auch eindrucksvoll zeigte. Bekommt sie den Ball in Korb-Nähe, ist sie logischerweise schwer zu verteidigen.

Aber ihrem Spiel ist in vielen Bereichen auch anzumerken, dass sie eben bisher selten auf höchstem Niveau gespielt hat. Unter Druck trifft sie oft noch falsche Entscheidungen, was ihr nach ihrem guten WM-Debüt (13 Punkte gegen die USA) gegen Tschechien oft einen Bankplatz einbrachte.

Obwohl sie den Ball oft in guter Position unter dem Korb bekam, konnte sie an den Brettern nicht dominieren. Beim Overtime-Sieg kam sie in nur elf Minuten auf drei Punkte. Der Frust über ihren unglücklichen Auftritt war ihr ins Gesicht geschrieben.

„Sie ist eben noch ein junges Mädchen“, sagte Chinas Top-Star Xu Han nach dem Spiel über die 19-Jährige: „Speziell im Leben ist sie noch ein kleines Mädchen. Es ist ihre erste Weltmeisterschaft und ihr erster Auftritt auf solch einer großen Bühne. Die Spiele sind sicher speziell für sie, aber eben auch sehr schwer.“ Am Tag darauf erzielte Zhang gegen Italien acht Punkte in acht Minuten.

Druck auf Zhang? „Ist manchmal viel zu viel“

Dass Zhang mit ihren 19 Jahren eben noch ein junges Mädchen ist, merkt man ihr bei der WM deutlich an. Beim Gang durch die Mixed Zone wirkt sie komplett verschüchtert und mit dem Hype um ihre Person überfordert. Mit einem verkrampften Lächeln und einer entschuldigenden Verbeugung lehnte sie alle Anfragen für Gespräche ab.

Am Ende der Mixed Zone blieb sie nach dem Tschechien-Spiel dann aber doch kurz stehen und schaute sich das wilde Treiben im Pressebereich sehr interessiert an, während ihre Mitspielerinnen über das Spiel, aber speziell eben über sie sprachen.

Der Druck bei der WM ist groß auf Zhang. Ist das vielleicht sogar zu viel? „Druck ist natürlich etwas Normales, man muss aber schon sagen, dass da aktuell wirklich viel um sie rum passiert. Aus meiner Sicht ist das sogar manchmal viel zu viel“, sagte Suyu Yang im Gespräch mit SPORT1.

WNBA-Star Xu Han sieht es etwas pragmatischer. „Mit großen Möglichkeiten kommt immer auch großer Druck, so ist es nun mal“, sagte die Spielerin der New York Liberty auf SPORT1-Nachfrage: „Wenn sie mit diesem Druck umgehen kann und die durchaus schwere Situation meistern kann, wird sie danach gestärkt hervorgehen und ganz sicher ein tolles Leistungs-Niveau erreichen.“

Ziyu Zhang überragt mit ihrer Körpergröße ihre Mitspielerinnen und Gegnerinnen meist um mindestens zwei Köpfe Ziyu Zhang überragt mit ihrer Körpergröße ihre Mitspielerinnen und Gegnerinnen meist um mehr als zwei Köpfe © IMAGO/NurPhoto

Zhang möchte nicht auf ihre Größe reduziert werden

Und Zhang selbst? Die sagt bei der WM bisher nichts. In einer Dokumentation, die der Weltverbandes FIBA vor dem Turnier veröffentlichte, lies sie aber tief blicken. Dort stellte sie klar, dass sie eben nicht nur auf ihre Größe reduziert werden möchte.

Im knapp zehnminütigen Video zeigt die 19-Jährige ihre zerbrechliche und kindliche Seite: „Alle denken, ich bin hart, weil ich so groß bin. Aber ehrlich gesagt bin ich noch ein junges Mädchen.“

Ein echtes Sozialleben habe sie nicht. Zu groß sei ihr Fokus auf den Sport. Stattdessen häkelt sie in ihrer Freizeit gerne. Einen Elefanten, an dem sie einen halben Monat gearbeitet hatte, zeigte sie auch stolz in die Kamera.

Zhang spricht auch über die körperlichen Probleme, die sie jetzt schon mit sich herumschleppt. So habe sie Rückenschmerzen, bei der WM ist zudem zu beobachten, dass auch ihre Knie schon Probleme machen. An beiden trägt sie während der Spiele dicke Bandagen.

Doch die Schmerzen seien ihr egal. Zu groß sei die Freude, die sie auf dem Feld habe: „Ich liebe Basketball.“ Bei der WM will sie davon sicher noch einiges zeigen und hoffentlich dann auch noch mehr im sportlichen Fokus stehen.

Das gelang ihr im Achtelfinale gegen Puerto Rico. Mit 13 Punkten bei fünf von sechs Versuchen aus dem Feld lieferte sie ihr bisher bestes Spiel des Turniers ab. Zudem schaffte China den Einzug ins Viertelfinale gegen Frankreich.