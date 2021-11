Nach Fehlstart: DBB-Team holt ersten Sieg unter Herbert

Drei Tage nach dem enttäuschenden 66:69 (34:30) in Nürnberg gegen Estland hatte das DBB-Team etwas gutzumachen - genau wie der Gegner, der zum Auftakt in Israel leer ausgegangen war (61:69). In der Tat agierte das DBB-Team sehr konzentriert und konsequent. Das 2:0 war die einzige Führung der Polen, die letztmals gegen Ende des ersten Viertels zum 13:13 ausgleichen konnten. Polen hatte durchaus Chancen, noch einmal heranzukommen, biss sich dabei aber die Zähne an der wachen deutschen Defense aus. Erst in der Schlusssekunden wurde es noch einmal hektisch.