WM-Quali: Herbert hofft auf EuroLeague-Spieler in Heidelberg

„Wir können vielleicht zwei oder drei Spieler für das zweite Spiel nachnominieren. Wir müssen nur schauen, ob die Spieler gesund und bereit sind“, sagte der Kanadier dem SID. Die erste Partie am Freitag (13.30 Uhr) in Tel Aviv kommt für die Profis von Alba Berlin und Bayern München zu früh, da beide am Donnerstag in der EuroLeague aktiv sind.