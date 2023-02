Basketballer "sehr gallig" aufs Gruppenfinale

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation trotz der sportlichen Irrelevanz große Lust auf den Gruppensieg. Das Team sei für das "Endspiel" um Platz eins in Finnland "sehr gallig", kündigte Leon Kratzer an: "Wir haben Bock dahin zu fahren, ein gutes Spiel zu machen und Deutschland zu vertreten." Der Sieger des Duells am Montag (17.30 Uhr/MagentaSport) geht letztlich als Erster aus Gruppe J hervor.