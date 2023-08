Basketball: Schröder erwartet "Dogfight" gegen Japan

Kapitän Dennis Schröder erwartet zum WM-Auftakt gegen Gastgeber Japan eine harte Aufgabe für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. „Es wird ein ‚Dogfight‘“, sagte der NBA-Profi bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Er verwies besonders auf die vielen einheimischen Zuschauer in der Okinawa Arena, „die Japan anfeuern“. „Wir wollen uns 40 Minuten lang messen und den Sieg holen“, so Schröder weiter.