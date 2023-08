Das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-WM hat einen Hauch von Endspiel-Charakter. Das DBB-Team trifft um 10.30 Uhr auf Australien. Und damit auf den hochkarätigsten Gegner aus der Gruppe E.

Folglich wird das Duell am Sonntag so etwas wie das vorgezogene Finale um den Gruppensieg in der umkämpften Staffel. Schließlich hatte der Olympia-Dritte von 2021 in seinem ersten Gruppenspiel Finnland mit 98:72 (45:40) demontiert. Die deutschen Stars hatten sich souverän gegen Japan durchgesetzt (81:63).

Wer ist also am heutigen Sonntag Favorit? „Da kann man wahrscheinliche eine Münze werfen“, meinte Bundestrainer Gordon Herbert: „Wir müssen besser spielen, um zu gewinnen. Wir können auf hohem Level spielen. Das wird interessant. Wir müssen uns an ihre Physis anpassen.“

Basketball-WM heute: Deutschland - Australien

Mit den NBA-Profis Dennis Schröder, Daniel Theis und den beiden Wagner-Brüdern Franz und Moritz verfügt die deutsche Mannschaft über das wohl stärkste deutsche Nationalmannschafts-Aufgebot der Geschichte - auch weil die weiteren Spieler perfekt in das Gefüge von Coach Herbert passen.

Dass sich das DBB-Team in einer hervorragenden Verfassung befindet, bewies es in der Vorbereitung ebenso wie beim Auftakt gegen Japan. Allerdings gab es beim Duell mit dem WM-Gastgeber auch einen Wermutstropfen, Franz Wagner verletzte sich am Knöchel. Eine schwere Verletzung wurde zunächst ausgeschlossen, ein Einsatz gegen Australien ist aber noch nicht wieder drin.

So können Sie Deutschland - Australien LIVE verfolgen

Free-TV: -

Pay-TV: MagentaTV