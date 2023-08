Basketball-WM: Australien bezwingt Finnland deutlich

Am Sonntag (10.30 Uhr MESZ) trifft das Team aus Down Under im zweiten Spiel der schweren Gruppe E auf die deutsche Nationalmannschaft, die zum Start später am Freitag (14.10 Uhr) vom japanischen Gastgeber gefordert wird. Gegen die Finnen müssen Kapitän Dennis Schröder und Co. am kommenden Dienstag (9.30 Uhr/alle MagentaSport) zum Abschluss der Vorrunde ran.