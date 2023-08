Basketball-WM: Hollatz fit für den Start

Gute Nachrichten für Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert am Tag vor dem WM-Start: Justus Hollatz hat seine Sprunggelenkverletzung rechtzeitig überwunden und meldet sich für die Partie gegen Japan am Freitag (14.10 Uhr/Magenta Sport) einsatzbereit. „Juice ist fit und bereit für den WM-Auftakt“, schrieb der Deutsche Basketball Bund (DBB) in den Sozialen Netzwerken.