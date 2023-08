Basketball-WM: Bundestrainer will "so schnell wie möglich" sechs Spieler streichen

Derzeit stehen 18 Spieler im Aufgebot, Herbert will aber nach dem ersten Testspiel gegen Schweden am Samstag (19.00 Uhr) reduzieren.

„Wir wollen so schnell wie möglich zwölf Spieler auswählen und ein Team formen“, sagte der 64-Jährige, „wir gehen mit zwölf oder 14 Spielern nach Berlin. Das ist die Idee. Verletzungen könnten daran etwas ändern.“ Ein prominenter Akteur, der schon jetzt fehlt: NBA-Star Maxi Kleber, der nach den jüngsten Irritation um die öffentliche Kritik Dennis Schröders an ihm nicht zur Verfügung steht.

Basketball-WM: So läuft die deutsche Vorbereitung

Am Sonntag reist der Tross des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in die Hauptstadt, dort geht es am Mittwoch gegen Kanada (19.30). Vielleicht steht schon vorher fest, welche Spieler es zur Endrunde in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) schaffen.