"Wir würdigen Dennis Schröder nicht genug als deutsches Basketball-Land"

Nationalspieler-Kollege Moritz Wagner hat Kapitän Dennis Schröder nach dessen bärenstarker Leistung beim wichtigen WM-Sieg gegen Australien in höchsten Tönen gelobt - und sich mehr Anerkennung für seine Verdienste gewünscht.

„Ich glaube, wir appreciaten (“würdigen“, d. Red.) ihn nicht genug als deutsches Basketball-Land. Der Typ wird jedes Jahr besser, ist ein absolutes Biest. Er spielt das ganze Spiel, wird vom besten Verteidiger verteidigt, gedoppelt, getriplet - und gewinnt uns das Spiel“, sagte der NBA-Profi nach dem 85:82 (49:44)-Sieg am Sonntag.

Basketball-WM: Dennis Schröder überragt

30 Punkte hatte Anführer Schröder im zweiten WM-Gruppenspiel gegen das Team aus Down Under auf der japanischen Insel Okinawa aufgelegt. Damit glich der Spielmacher der Toronto Raptors den Nachteil aus, der durch den Ausfall von Franz Wagner entstanden war. Wagner hatte sich beim Auftaktsieg gegen Gastgeber Japan (81:63) eine Knöchelblessur zugezogen und musste an seinem 22. Geburtstag zuschauen. Zum Trost gab es den Sieg und beste Wünsche vom Bruder.