Rekordzahl an NBA-Profis bei der WM

Trotz der Absagen zahlreicher Topstars hat die Basketball-WM in Asien einen Rekordwert an NBA-Profis zu bieten: Insgesamt können 55 Akteure aus der nordamerikanischen Profiliga bei dem Turnier ab Freitag in Japan, Indonesien und auf den Philippinen auf dem Parkett stehen und damit einer mehr als in China vor vier Jahren. 27 der 32 teilnehmenden Teams haben mindestens einen NBA-Spieler im Aufgebot.