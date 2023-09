Basketball-WM: So feiert Deutschland den Finaleinzug

Zum ersten Mal in der Historie steht die DBB-Auswahl in einem Finale der Weltmeisterschaft - und wird von den heimischen Fans abgefeiert!

Toni Kroos, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger reagieren auf DBB-Sensation

Auch abseits der Basketball-Szene war der Freudentaumel groß. So hat Toni Kroos nur mit einem exzessiven „Woooow“ reagiert, während Lukas Podolski in die Hände klatschende Emojis in die Welt hinausschickte. Bastian Schweinsteiger vermeldete: „Was ein Thriller! Glückwunsch zum Finale. Ein letzter Schritt - holt euch den Titel!“