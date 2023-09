Basketball-WM: Wagner steht im Viertelfinale zur Verfügung

Aufatmen bei den deutschen Basketballern: Nationalspieler Franz Wagner steht nach seiner Knöchelverletzung für das WM-Viertelfinale zur Verfügung. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor der Partie am Mittwoch (10.45 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) in Manila gegen Lettland mit. Zunächst saß Wagner jedoch auf der Bank, an seiner Stelle begann erneut Isaac Bonga.