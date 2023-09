Kroos' Hinweis nach DFB-Debakel: "Gibt noch Grund zur Freude"

Der ehemalige Nationalspieler Toni Kroos hat sich am Tag nach der 1:4-Niederlage des DFB-Teams gegen Japan auf X (ehemals Twitter) geäußert. Zum Spiel selbst sagte der Spieler von Real Madrid allerdings nichts Konkretes. Er schrieb jedoch, dass es „doch noch Grund zur Freude“ gebe“.

Kroos bezog sich damit auf das bevorstehende Finale der Basketball-WM, wie der Basketball-Emoji am Ende des Posts zeigt. Die Mannschaft um NBA-Star Dennis Schröder trifft beim historischen ersten Endspiel-Auftritt auf Serbien ( LIVE im Ticker auf SPORT1 ). In seinem Post zeigt sich der Basketball-Fan optimistisch: „Deutschland wird heute Weltmeister!!!“

Gleichzeitig rief der Weltmeister von 2014 seine Follower auf, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft von zu Hause zu supporten: „Alle ab 14:40 an die Endgeräte und diese Truppe unterstützen!“ Bei der WM in Japan, Indonesien und den Philippinen hat das DBB-Team bislang kein Spiel verloren und damit für großes Aufsehen und Euphorie in der Heimat gesorgt.