Nationalteam glänzt in Asien: Holz glaubt an Schub für BBL

Geschäftsführer Stefan Holz verspricht sich vom Erfolg der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft in Asien einen erneuten Schub für die Bundesliga (BBL). "Wir haben im Vorjahr den EM-Bronzegewinn direkt am ersten Spieltag beim TV-Rating gespürt", sagte der 56-Jährige dem SID. Auch diesmal werde es sicher einen Effekt bei der Zuschauergunst geben.

Die Nationalmannschaft war am Mittwoch in Manila/Philippinen durch einen 81:79 (36:34)-Sieg im Viertelfinale über Lettland ins WM-Halbfinale eingezogen und hatte das Olympia-Ticket für Paris 2024 gebucht. Am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) geht es gegen Topfavorit USA. Es gibt durch das Weiterkommen zwei Chancen auf den Gewinn der erhofften Medaille.