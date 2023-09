Vor WM-Showdown mit Doncic: Schröder Entscheidung gefallen!

Kapitän Dennis Schröder steht den deutschen Basketballern im letzten WM-Zwischenrundenspiel gegen Slowenien zur Verfügung. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) vor der Partie am Sonntag (13.10 Uhr) auf Okinawa mit.

In der ersten Zwischenrundenpartie gegen Georgien (100:73) hatte sich Schröder am Freitag leicht am Rücken verletzt.