WM-Halbfinale: Höchste Unterstützung für DBB-Team

Bundeskanzler Olaf Scholz fiebert im Halbfinale der Basketball-WM mit der deutschen Nationalmannschaft mit. „Die Daumen sind gedrückt für ein historisches Spiel. Viel Erfolg, dass heute auch der Einzug ins WM-Finale gelingt“, schrieb der SPD-Politiker bei X (ehemals Twitter) vor Beginn der historischen Partie am Freitag gegen die USA in Manila.

Die Deutschen stehen zum ersten Mal seit der WM 2002 in den USA in der Vorschlussrunde. Damals hatte das Team um Basketball-Ikone Dirk Nowitzki Bronze geholt. In einem möglichen Finale am Sonntag (14.40 Uhr) würde der EM-Dritte auf den früheren Bundestrainer Svetislav Pesic und Serbien treffen. Der Vizeweltmeister von 2014 hatte sich zuvor am Freitag mit 95:86 (52:39) gegen Kanada durchgesetzt.