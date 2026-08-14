„Nicht beim Team“: Weiter Rätsel um verletzte Sabally

SID 14.08.2026 • 12:04 Uhr Drei Wochen vor Start der Heim-WM in Berlin wirft der Gesundheitszustand des Basketball-Stars Fragen auf.

Genau drei Wochen vor Beginn der Heim-WM gibt der Gesundheitszustand von Deutschlands Basketball-Star Satou Sabally weiter Rätsel auf. Nun wird sie auf unbestimmte Zeit nicht bei ihrem WNBA-Klub New York Liberty weilen, um sich nach ihrer Gehirnerschütterung auf ihre Genesung zu fokussieren. „Sie wird für eine Weile nicht beim Team sein. Es ist ihre zweite bedeutende Kopfverletzung innerhalb von zwölf Monaten“, sagte Cheftrainer Chris DeMarco vor dem Spiel gegen die Los Angeles Sparks.

Sabally hat seit dem 24. Juni nicht mehr gespielt, nachdem sie sich die Verletzung in einem Ligaspiel zugezogen hatte. Bereits Anfang Oktober 2025 hatte sie, damals noch in Diensten von Phoenix Mercury, während der WNBA-Finalserie eine Gehirnerschütterung erlitten. „Im Moment nimmt sie sich einfach etwas Zeit und stellt sicher, dass sie gesund ist“, so DeMarco weiter.

Was dies für die deutsche Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft in Saballys Heimatstadt Berlin (4. bis 13. September) bedeutet, ist weiterhin unklar. Am 4. September steht das WM-Auftaktspiel gegen Spanien an, ab dem 1. September werden die WNBA-Spielerinnen erwartet, nachdem die nordamerikanische Top-Liga eine Pause einlegt.