Beachvolleyball-EM: Olympiasieger Mol/Sörum holen historischen Titel

Bronze ging an Piotr Kantor/Bartosz Losiak (Polen), die sich gegen die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen mit 2:0 (21:14, 21:19) durchsetzten. Brouwer/Meeuwsen hatten am Samstag das letzte verbliebene Männer-Duo Nils Ehlers/Lukas Pfretzschner (Hamburg) im Viertelfinale bezwungen. Die Olympia-Fünften Julius Thole/Clemens Wickler (Hamburg) waren im Achtelfinale gescheitert, Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) in der Zwischenrunde.