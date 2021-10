Borger/Sude verlieren Auftaktmatch beim World-Tour-Finale

Am Abend (18.30 Uhr) treffen Borger/Sude, die als einziges deutsches Team bei der sechsten Ausgabe des Turniers an den Start gehen, auf die Olympiasiegerinnen Alix Klineman/April Ross (USA). Weitere Gruppengegnerinnen sind am Donnerstag die Russinnen Nadeschda Makrogussowa/Swetlana Cholomina und Marta Menegatti/Valentina Gottardi aus Italien.