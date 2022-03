Beachvolleyballerinnen Borger und Sude bereit für die neue Saison: "Haben wieder Bock"

In der kommenden Woche greift auch Vize-Weltmeister Clemens Wickler nach dem überraschenden Karriereende seines Partners Julius Thole wieder in das Geschehen ein. In Rosarito/Mexiko (23. bis 27. März) tritt der Olympia-Fünfte beim "Elite 16"-Turnier, der höchsten Kategorie, mit seinem neuen Partner Nils Ehlers in der Qualifikation an.