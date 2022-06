Beachvolleyball-WM: Borger/Sude feiern nächsten Sieg

Die EM-Dritten setzten sich in ihrem zweiten Gruppenspiel souverän gegen die Kenianerinnen Gaudencia Makokha und Brackcides Khadambi mit 2:0 (21:11, 21:13) durch. Die letzte Partie in Pool F bestreitet das Duo am Montag (21 Uhr) gegen die Italienerinnen Claudia Scampoli/Margherita Bianchin.