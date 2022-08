Borger: „Allerhöchste Eisenbahn“ für Zentrum für Safe Sport

Für Beachvolleyballerin Karla Borger, in Personalunion Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland, wird es für die Gründung eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport „höchste Eisenbahn“. Die am Donnerstag durch eine ARD-Dokumentation öffentlich gewordenen Missbrauchsvorwürfe des früheren Top-Wasserspringers Jan Hempel gegen einen langjährigen Trainer hätten sie „erschüttert“, sagte Borger am Rande der Beachvolleyball-EM in München: „Das ekelt mich an.“