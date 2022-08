Beachvolleyball-EM: Aus für Ehlers/Wickler im Viertelfinale

Die deutschen Beachvolleyballer gehen bei der Heim-EM in München leer aus: Nils Ehlers und Clemens Wickler (Hamburg) scheiterten am Samstag als letzte Medaillenhoffnung im Viertelfinale mit 0:2 (15:21, 14:21) an den Titelverteidigern Anders Mol/Christian Sorum. Die norwegischen Olympiasieger kamen mit dem Einzug in das Halbfinale ihrem fünften EM-Titel in Folge ein Stück näher. (SERVICE: Der Medaillenspiegel der European Championships)