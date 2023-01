Müller/Tillmann beim Pro-Tour-Finale dabei

Die Beach Pro Tour hatte 2022 die World Tour ersetzt, in Doha findet sie nun ihren Saisonabschluss. Das Gesamtpreisgeld des Turniers beträgt 800.000 US-Dollar, die Siegerteams erhalten jeweils 150.000 US-Dollar. Pro Geschlecht treten zehn Duos an, gespielt wird zunächst in zwei Fünfergruppen. Die Ersten ziehen direkt in das Halbfinale ein, während die Zweit- und Drittplatzierten die weiteren Teilnehmer ausspielen.