Neue Heimat für Beachvolleyball-DM

Seit 1993 fanden die Wettbewerbe in Timmendorfer Strand statt - nun gibt es bald eine neue Heimat.

Die Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften finden ab 2026 in Dortmund statt. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt gab, setzte sich der Standort in einem „konzeptoffenen Wettbewerbsverfahren“ des DVV und der NBO Event GmbH, einem Unternehmen der Spontent-Gruppe, „gegen zahlreiche Mitbewerber durch“.