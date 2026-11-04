Olympische Jugendspiele: Silber für Hüper/Wüst

Die Medaille der beiden Beachvolleyballer ist bereits die vierte für Deutschland in Dakar.

Die U18-Weltmeister Filo Wüst und Lasse Hüper haben bei den Olympischen Jugendspielen den großen Triumph knapp verpasst und müssen sich mit Silber begnügen. Im Finale in Dakar unterlag das Duo den Österreichern Martin Poinstingl und Paul Hohenauer mit 20:22, 21:13 und 12:15. Für die deutschen Nachwuchsathletinnen und -athleten ist es die vierte Medaille bei den Titelkämpfen im Senegal.

„Ich bin enttäuscht, weil es war auf jeden Fall gewinnbar“, sagte Hüper dem ZDF. Die beiden 17-Jährigen und ihre Konkurrenten lieferten sich von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe, der erste Satz ging denkbar knapp an die Österreicher. Im zweiten Durchgang setzten sich dann Hüper/Wüst früh entscheidend ab, mussten sich jedoch am Ende geschlagen geben. Bronze hatten sich zuvor die Australier Ryan Edgar und Thomas Turner gesichert.

Nach ihrem WM-Erfolg im Juli feiert das Duo bei seinem zweiten großen Turnier damit trotzdem den nächsten Triumph. „Es war trotzdem ein gutes Turnier und das Leben geht weiter“, sagte Wüst, dessen drei ältere Brüder Mio (Jahrgang 2000), Lui (2002) und Tamo (2005) ebenfalls erfolgreich Beachvolleyball spielen: „Es war ein tolles Finale und ich mag die Österreicher auch sehr gerne.“

Nachdem Judoka Jolina Reinhold mit ihrem Gold-Triumph am Montag die erste deutsche Medaille geholt hatte, gewann Carolina Guerra Gonzalez am Dienstag Silber im Küstenrudern, Mia Zhuo Bronze in der Kampfkunst Wushu. In Dakar werden noch bis zum 13. November insgesamt 151 Wettkämpfe in 25 Sportarten ausgetragen.