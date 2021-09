Schlag den Star: Alexander Zverev im TV-Duell mit Silvio Heinevetter

Am Samstagabend kommt es zur Primetime um 20.15 Uhr bei „Schlag den Star“ zum Aufeinandertreffen zwischen Zverev und dem zwölf Jahre älteren Handballkeeper. Der Showdown in Köln-Mülheim, zweifelsfrei einer der spektakulärsten in der jüngeren Vergangenheit der ProSieben-Show, verspricht große Unterhaltung - und für Zverev einen weiteren Popularitätsschub in der Heimat.