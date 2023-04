Ander Herrera lobt Fortuna Düsseldorf auf Instagram für die geplante Ticket-Revolution

„Ich wünsche mir mehr Klubs wie euren“, lobt Herrera die Fortuna. Der Hintergrund seines Kompliments ist die veröffentlichte Story auf Instagram bezüglich der geplanten Ticket-Revolution . Die Fans sollen zukünftig kostenfrei die Heimspiele der Rheinländer in der Merkur Spiel-Arena verfolgen können.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Herrera kämpft um Europa

Aktuell steht Herrera wieder bei Athletic Bilbao unter Vertrag, nachdem er in den Jahren zuvor für Paris Saint-Germain und Manchester United aktiv war. Mit den Basken kämpft er in der spanischen Liga um die internationalen Plätze.

Der 33-Jährige müsste also schon eine kuriose Vorliebe für den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga haben, um der romantischen Vorstellung einen Funken Hoffnung zu verschaffen.

In der kommenden Spielzeit soll es mit dem Wiederaufstieg nach nun drei Spielzeiten in der Zweitklassigkeit klappen. Aktuell befindet sich die Fortuna nicht mehr in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Die von den Fans kontrovers diskutierten Ticket-Pläne würden daher erst mal für die zweithöchste Spielklasse infrage kommen.