Lionel Messi gibt Schauspiel-Debüt: "Hat uns wirklich alle überrascht"

Messi erntet nach Schauspiel-Debüt prominentes Lob

Unter Messis Vorgängern: Neymar und Kimmich

Neben Messi versuchten sich auch schon andere Fußball-Stars am Schauspiel. So bekam PSG-Profi Neymar 2019 eine Gastrolle in der spanischen Netflix-Serie „La casa de papel“. Als brasilianischer Mönch namens „Jao“ ist er in der dritten Staffel zu sehen. „Ich konnte meinen Traum von der Teilnahme an meiner Lieblingsserie verwirklichen“, sagte Neymar über seine Teilnahme an der Erfolgsserie.